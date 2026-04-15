いわゆる五感（視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚）、温度感覚、そして身体の力の入れ方や身体バランスを司る感覚などが過敏、あるいは鈍麻している人たちがいる。人は多かれ少なかれ、好きな匂いや嫌いな匂いがあるし、下着のタグが不快だとか、ある種の音だけが苦手だとか、快不快があるものだ。もちろん個人差も大きい。これらは発達障害と関係があるとされているが、もちろんそれだけが原因とはいえない。感覚過敏、感覚鈍磨は病気