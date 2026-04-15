女性アイドルグループ「Falench.」の桃瀬めぐさんは4月14日、自身のX（旧Twitter）を更新。グループ公式Xアカウントの投稿に「なんかエロ画像なってるんだけど」とツッコみ、話題となっています。【写真】「なんかエロ画像なってるんだけど」「逆に想像を掻き立てる神画像www」「Falench.​」の公式Xアカウントは、メンバー6人の集合ショットを投稿。写真中央右側が桃瀬さんですが、太もものあたりにモザイクがかけられていま