他人のクレジットカードで買い物をしたとして逮捕された男性が、不起訴処分となりました。盗まれた女性のクレジットカードで、加熱式たばこを購入したとして詐欺の疑いで逮捕された22歳の男性について東京地検は、15日付で不起訴処分としました。理由については「捜査を尽くし、公判において適正な判断がなされるか否かという観点から慎重に判断した結果」としています。