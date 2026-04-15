5人組グループ・M!LKの楽曲『爆裂愛してる』が、15日発表の最新『オリコン週間ストリーミングランキング』で2026/3/30付以来、3週ぶりに1位に浮上。通算2週目の1位を獲得しました。『爆裂愛してる』は、週間再生数820.4万回、累積再生数7804.9万回を記録。2位には、米津玄師さんの『IRIS OUT』が前週5位から順位を上げ、週間再生数745.8万回、累積再生数4億5519.5万回を記録し、2026/3/30付以来、3週ぶりにTOP3に返り咲きました。