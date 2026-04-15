京都府南丹市で11歳の安達結希さんの遺体が見つかった事件で、警察は15日夜、死体遺棄容疑で安達さんの父親の逮捕状を請求した。警察は15日朝から安達さんの自宅を死体遺棄容疑で家宅捜索していた。自宅では複数の捜査員がメジャーを使った距離や長さを計測して記録を取ったほか、カメラで撮影する様子も見られた。自宅周辺には規制線が引かれ、静かな山間にある自宅近くには多数の警察官が並び、物々しい風域となった。さらに警察