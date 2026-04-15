イタリアのメローニ首相は、イスラエルとの間で結んでいる軍事物資の調達や研究開発などの防衛協定について、自動更新を停止すると発表しました。イタリアのメローニ首相は14日、イスラエルとの間で結んでいる防衛協定の自動更新を停止すると発表しました。この協定は、軍事物資の調達や、教育や訓練、技術開発などで協力するもので、2003年に署名し、5年ごとに自動更新されることになっています。メローニ首相は、イスラエルと友