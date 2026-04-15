東京証券取引所は１５日、東証スタンダード市場への上場維持基準を満たさない３社を、上場廃止を確定させる「整理銘柄」に指定した。１日付で２６社を上場廃止の恐れがあることを投資家に周知する「監理銘柄」に指定しており、この中で上場廃止が決まったのは初めて。３社は桜井製作所、光陽社、ネポンで、１０月１日に上場廃止となる。いずれも、流通する株式の時価総額が１０億円以上というスタンダード市場の基準を満たさな