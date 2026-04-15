広島５―２中日（セ・リーグ＝１５日）――広島が連敗を４で止めた。六回に小園、モンテロの適時打で２点を加え、八回はモンテロが２ラン。２番手の斉藤汰が好救援。中日は七回の反撃が２点止まり。◇１５日の阪神−巨人（甲子園）は雨天中止。