１５日の日本テレビ「上田と女が吠える夜」は、「手間抜き家事を極めた女が大集合」企画が放送された。料理家・長谷川あかりさんが登場。「料理も面倒ですね」と発言して、上田晋也が「料理家にあるまじき発言だな」と突っ込んで笑わせた。長谷川さんは「料理が面倒だという気持ちがあるので、よりどう工程を減らしながら、かつ満足度の高いレシピを作るかです」と語った。ショート髪の透明感。子役としてＥテレ「天才てれび