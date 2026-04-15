原子力空母「ジョージ・ワシントン」から運搬船に移されるコンテナ＝１５日、横須賀市（「ヨコスカ平和船団」提供）米海軍横須賀基地（横須賀市）に配備されている原子力空母「ジョージ・ワシントン」のメンテナンス作業に伴って生じた低レベルの放射性廃棄物が１５日に搬出され、運搬船に積み込まれた。米本土に運ばれ、最終処理される。廃棄物は低レベルの放射能を帯びた作業用手袋や雑巾などとみられ、防衛省南関東防衛局に