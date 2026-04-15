ガールズグループ「ＭＥ：Ｉ」が１５日、都内で行われたヘアケアブランド「Ｌｉｎｏｎ」新シャンプー・トリートメント発表会に出席した。１７日にデビュー２周年の節目を迎える。ブランドの商品にちなみ、これからも真っすぐ貫き通したいことを問われると、ＴＳＵＺＵＭＩは「感謝を忘れない」と宣言。「どうしても『慣れ』っていうものが出てきてしまうので、感謝、あいさつを忘れず、私のために動いてくれる人がいた時は必ず