お笑いタレントの大久保佳代子が１５日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜・午後９時）に出演。苦手な家事で苦労していることを明かした。今回のテーマは「手抜き家事を極めた女！少しでも楽しく効率よく」。この日、「ゴミを捨てるのが面倒くさいんですよ」と話し出した大久保。「ゴミ箱があって、そこに４５リットルのゴミ袋を設置するじゃないですか。そこにどんどん捨てていって」と続けると「でも、ま