超特急の森次政裕が１５日、都内で行われたドラマ「あの夜、社長の子どもを授かりました」（１６日スタート、木曜・深夜０時５９分、ＭＢＳほか）第１話先行上映＆トークイベントに元日向坂４６の佐々木美玲と出席した。献身的で自己評価が低いヒロイン（佐々木）と、一途（いちず）なな愛を注ぐ御曹司（森次）が繰り広げる、一夜の過ちから始まる溺愛ラブストーリー。今作がドラマ初主演の森次は、メンバーからお祝いされたよ