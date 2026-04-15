大手化学メーカーの旭化成は、中東情勢の悪化により価格が高騰しているナフサについて、「6月まで調達のめどがついた」ことを明らかにしました。旭化成工藤幸四郎社長「6月中旬あるいは6月末ぐらいまでナフサの調達めどが立った。これからもナフサの調達が最も重要であるということで、調達先の多角化を進めながら官民挙げて進めてまいりたい」工藤社長は、「決して迷惑をかけてはいけないという使命感の中でナフサの調達に走っ