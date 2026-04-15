神木隆之介さん（32）と浜辺美波さん（25）がゴジラシリーズ最新作となる『ゴジラ-0.0』で続投することが発表され、2人が作品への思いをコメントしました。映画は、アメリカの第96回アカデミー賞で視覚効果賞を受賞した『ゴジラ-1.0』の2年後の世界が舞台。公開日は11月3日に決定し、さらに北米でも11月6日に公開されるということです。ゴジラに立ち向かう主人公・敷島浩一を神木さんが、ゴジラに襲われながらも奇跡的に一命をとり