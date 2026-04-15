「ロッテ９−７日本ハム」（１５日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）日本ハムが追い上げ及ばず、勝率５割に逆戻りした。２点を追う三回に奈良間の２号２ランなどで５点を奪って逆転した。しかし、先発の加藤が誤算だった。初回は味方の悪送球で先制点を献上し、さらに山本大の左犠飛で追加点を許す立ち上がり。味方が５点を奪って逆転した直後の三回には、西川に同点３ランを浴びた。続く四回にも藤原に右前２点適時打を浴びて