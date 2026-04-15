「ロッテ９−７日本ハム」（１５日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）最下位のロッテが逆転勝ちで連敗を３で止めた。初回に山本の犠飛などで２点を先制。２−５で迎えた三回は、西川の１号３ランで同点に追いついた。四回２死二、三塁は藤原が詰まりながらも右前へ勝ち越しの２点適時打。日本ハム先発・加藤をＫＯした。さらに続く西川が代わった福谷から右中間へ適時二塁打を放ち、３点差に広げた。１点差に迫られた八回２死