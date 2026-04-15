全国に誇りたい新潟のグルメ。今回は賞味期限なんと10分間！こだわりの詰まった専門店で味わうボロネーゼを紹介します。 【高濱優生乃アナウンサー】 「今回紹介するお店、看板には“本日もボロネーゼしかありません”と、かなり大胆な文言が書かれています」 開店から4月15日でちょうど4年を迎えた三条市のボロネーゼ専門店『nijiwo』。 なぜ、メニューはボロネーゼだけなのでしょうか？