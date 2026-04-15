熊本県益城町で防災や減災について学べるイベントが開かれました。 会場となったのは熊本地震の際に避難所となった益城町総合体育館です。煙に見立てたスモークを使った迷路を進むコーナーや、消火活動が学べるゲームなどのブースで熊本地震を経験していない子どもたちが防災や減災について楽しみながら体験していました。