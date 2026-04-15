アメリカのトランプ大統領は中国の習近平国家主席へ書簡を送り、イランに対し兵器供与を行わないよう求めたと明らかにしました。アメリカトランプ大統領「中国が兵器供与を行っているという報道があったので書簡を送った。習主席からは“そのようなことはしていない”という回答があった」トランプ大統領は15日に放送されたFOXビジネスの番組で、中国の習近平国家主席と書簡の交換をおこなったと明らかにしました。中国がイラン