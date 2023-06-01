安達結希さんの自宅周辺を調べる捜査員＝15日午後5時35分、京都府南丹市京都府南丹市で行方不明になった市立園部小の安達結希さん（11）の遺体を遺棄したとして、府警は16日、死体遺棄の疑いで、父親の会社員安達優季容疑者（37）＝南丹市＝を逮捕した。府警によると「私のやったことに間違いありません」と容疑を認めている。逮捕容疑は3月23日朝ごろから4月13日午後4時45分ごろまでの間、結希さんの遺体を南丹市内に隠した後