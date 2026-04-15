京都府南丹市で行方不明になっていた安達結希さんがおととい、遺体で見つかった事件で、警察は父親の逮捕状を請求する方針を固めました。この事件をめぐっては、警察がきょう、安達結希さんの自宅を死体遺棄の疑いで家宅捜索していました。