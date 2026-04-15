俳優・新川優愛さん（32）が15日に都内で行われた『2027ミス・ティーン・ジャパン開催発表会』に平祐奈さん（27）、モデルでタレントのトラウデン直美さん（26）とともに応援アンバサダーとして登場。意外な特技があることを明かしました。『ミス・ティーン・ジャパン』は、芸能界を目指す人を対象としたオーディション。審査の場では特技などを披露し、選ばれると芸能プロダクションからスカウトされ、デビューのチャンスが与えら