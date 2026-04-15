4回ロッテ2死一塁、西川が右中間に適時二塁打を放つ＝ZOZOマリンロッテが連敗を3で止めた。2―5の三回に西川の1号3ランで追い付き、四回に藤原の2点打と西川の適時二塁打で3点。2番手の八木がプロ初勝利。鈴木が今季初セーブ。日本ハムの加藤貴は四回途中8失点で今季初黒星を喫した。4回、降板する日本ハム・加藤貴（左）＝ZOZOマリン