中日は１５日の広島戦（バンテリン）に２―５で敗れて借金は今季最多タイの「８」となった。これで開幕から６カード連続勝ち越しならずとなかなか波に乗り切れない。以下は試合後の井上一樹監督の一問一答。――初先発のマラーは６回に連打を浴びた（６回途中３失点ＫＯ）井上監督気合も入っていたんだろうけど、まずは連打というよりも（２回の）ミスだよね。自分でミスをした（※二死二塁から投ゴロを一塁へ悪送球して先