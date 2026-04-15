日本最高峰のバレーボールリーグへ フラーゴラッド鹿児島に東京の企業が出資 鹿児島県日置市を本拠地とするフラーゴラッド鹿児島が、2026-27シーズンから「SVリーグ」への参戦を果たすことが決定しました。 そのフラーゴラッド鹿児島の運営会社・フィールドエックスへ、地方創生を推進する株式会社チェンジホールディングス（本社・東京 以下「チェンジHD」）が