【モデルプレス＝2026/04/15】ABEMAにて放送中の新感覚スクールバラエティ番組『チャンス学校チェンジ科』（隔週水曜日23時〜）の収録現場にモデルプレスが潜入。出演者のきほ、くるみ、ちか、みりん、雅、れあにインタビューを実施し、それぞれのお気に入り出前メニューについて聞いた。【写真】麻辣湯を週2〜3回食べる美女◆きほ＜お気に入り出前メニュー：フォーティントーキョー＞「フォーティントーキョー」のフォーが大好き