乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃〜）。4月9日（木）の放送では、4月8日にリリースされた41枚目となるシングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」のTYPE-Bに収録されている、バナナマン扮するフォークデュオ・赤えんぴつ提供曲「君ばかり」のミュージックビデオ（以下、MV）について語りました。乃木坂46の賀喜遥香◆赤えんぴつとの夢のM