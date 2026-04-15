（NY時間08:44）（日本時間21:44）時間外 ナイキ＜NKE＞45.34（+1.14+2.58%） ナイキ＜NKE＞が時間外で上昇。同社の取締役も務めるアップル＜AAPL＞のクックＣＥＯがナイキ株を２万５０００株購入していた。 MINKABU PRESS編集部野沢卓美