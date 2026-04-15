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米１０年債利回りは４．２６８％で始まる＝ＮＹ債券オープン 各国の長期金利（NY時間08:43）（日本時間21:43）（%） 米2年債 3.759（+0.014） 米10年債4.268（+0.020） 米30年債4.878（+0.017） ドイツ3.040（+0.016） 英国4.797（+0.016） カナダ3.461（+0.032） 豪州4.931（-0.019） 日本2.412（+0.001） ※米債以外は10年物