◆ファーム・リーグハヤテ１―３巨人＝５回降雨コールド＝（１５日・静岡）巨人のドラフト３位・山城京平投手（２２）＝亜大＝が、２軍降格後初登板で３回１失点。再出発でレベルアップを誓った。今季は３月２９日の開幕３戦目・阪神戦（東京ドーム）でプロ初登板初先発したが、２回０／３を３安打５四死球５失点。翌３０日に登録抹消された。降格後は「とにかくボールを握って、いかにいいボールを投げられるかをイメージし