元ヤクルト監督の古田敦也氏が、１５日までに自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。日本ハム、巨人、中日でプレーした中田翔氏、オリックスでプレーしたＴ−岡田氏を招き、使用するバットについて語った。古田氏は「バットのせいとかにしなかった？オレ、よくバットのせいにして人のバットを使ってた。このバット打てへんって」と切り出すと、２人は大笑い。Ｔ−岡田氏が「変えることはほとんどなかったですね」と返すと、古