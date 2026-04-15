◆パ・リーグソフトバンク２―３楽天（１５日・みずほＰａｙＰａｙ）７回１死一、三塁、２番手で登板した宋家豪（楽）が投球数１球で勝利投手。今宮を初球で中飛に抑え、中堅手・辰己が三走をホームで刺した。１球勝利は、２４年６月２９日対ロッテ戦の吉田（オ）以来、プロ野球４９人目５０度目、パ２５人目２６度目（セ２４人２４度、１リーグなし）。球団では１６年６月１１日対広島戦と、同年６月２５日対ソフトバンク戦