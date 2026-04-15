◆パ・リーグオリックス３―１西武（京セラドーム大阪）西武の先発・高橋光成投手は７回１１０球を投げ３失点の粘投も、拙守が響き２敗目。オリックス戦は自身９連敗となった。初回１死一、三塁で一ゴロ併殺打の間に１点を先取されると、５回２死一塁では右翼手・カナリオが打球に飛び込むもわずかに及ばず適時三塁打に。６回１死二塁では左翼手・仲三が飛球を追う１歩目でつまずく間にボールが落ちて適時二塁打となり１点を