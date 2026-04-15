中東情勢を受けたナフサ価格の高騰の影響が広がっています。「クラレ」は、ビニロン製品（ポリビニルアルコール繊維製品）とポリエステル短繊維について、4月20日から値上げすると発表しました。それぞれ、セメントの補強や産業用フィルターなどに使用されるもので、ビニロン製品は1kgあたり200円以上、ポリエステル短繊維は1kgあたり150円以上値上がりするということです。「東洋紡エムシー」では、ラベルやチューブ、缶などに印