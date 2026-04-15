お笑いタレントの山田邦子（65）が、緊急搬送されたことを報告し、入院中の姿を公開。心配の声が寄せられている。【映像】「すこしやつれたみたい」入院中の山田邦子2026年4月14日、「この季節に気をつけること！！」と題しブログを更新した山田は、「暖かくなってきてウキウキしますが、気をつけなければいけないこともあります！！生ものを出しっぱなしにしておくとか、コンロの上の夕べの鍋の残り物を、翌朝そのまま食べる