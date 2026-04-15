東野圭吾さん原作で松村北斗さんと今田美桜さんがW主演する映画『白鳥とコウモリ』の追加キャストとして、三浦友和さんと中村芝翫さんが出演することが発表され、2人のコメントが公開されました。小説『白鳥とコウモリ』（幻冬舎文庫）は、『容疑者Xの献身』、『白夜行』などで知られるミステリー界の巨匠・東野圭吾さんが、“罪と罰”をテーマに執筆。解決したはずの殺人事件をめぐって、容疑者の息子と被害者の娘が手を取り合い