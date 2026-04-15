旦那さん、奥さんのことを試してる…？「僕が帰ってきたらダメだった？」って…そいうことじゃなくて！ なぜわからないんだ。そんなある日、クライアントとの接待に行くと旦那さんが驚きの行動を…!?>>【まんが】夫の心配は愛情ですか？(ウーマンエキサイト編集部)