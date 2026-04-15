京都府南丹市で行方不明になっていた男子児童が遺体で見つかりましたが、警察はきょう、男児の自宅を死体遺棄の疑いで家宅捜索しました。先月23日から行方不明となっていた京都府南丹市園部町に住む11歳の小学生、安達結希さん。警察が行方を捜索していましたが、おととい、南丹市の山林で遺体で見つかりました。きのう、遺体の身元が安達さんと確認されたことなどから、警察はきょう、死体遺棄の疑いで安達さんの自宅を家宅捜索し