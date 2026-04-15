【ワシントン＝池田慶太】トランプ米大統領は１５日、自身のＳＮＳへの投稿で、「中国がイランに武器を送らないことに同意した」と主張した。トランプ氏はこの日放送の米ＦＯＸビジネスのインタビューで、中国の習近平（シージンピン）国家主席に書簡を送り、イランへの武器供給を「やめてほしい」と要請したと述べていた。トランプ氏は、中国の武器供給に関する報道などを見て習氏に書簡を送ったという。ＳＮＳへの投稿では、