フジテレビ系「ホンマでっか！？ＴＶ」が１５日に放送され、明石家さんまがＭＣを務めた。この日は「家計の救済ワザ」を進行。補償の話題で島崎和歌子は大物女優のホームパーティーでの大失態を告白した。酒豪ぶりで知られる島崎だが「すごい昔なんですけども…」と切り出し、女優・秋野暢子が自宅で行ったホームパーティーに出席した際の失敗を述懐。「秋野暢子さん家でホームパーティーがあったときに、おもてなしをして