【国際親善試合】アメリカ代表 0−1 日本女子代表（日本時間4月15日／ルーメン・フィールド）【映像】敵将も唸った「衝撃ゴラッソ」（実際の様子）なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）のFW浜野まいかが決めた衝撃のゴラッソには、敵国であるアメリカ女子代表の指揮官も惜しみない賛辞を送った。パリ五輪金メダルの現世界王者との3連戦でアメリカ遠征中のなでしこジャパン。4月12日の第1戦は1−2で敗れたものの、4月15日