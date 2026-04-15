フォークデュオ「ゆず」は15日公式サイトで、北川悠仁（49）の実母が死去したことを報告した。「ゆず・北川悠仁に関するお知らせ」とし「いつもゆずへの温かな応援、ありがとうございます。北川悠仁の母が、2026年4月7日に永眠いたしました。生前賜りましたご厚情に深く感謝申し上げますとともに、ここに謹んでご報告申し上げます」と記載。葬儀・告別式は近親者のみで執り行われたという。