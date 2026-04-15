Adobe Premiereに追加された「カラーモード」（パブリックベータ版） アドビは4月15日（水）、動画編集ソフト「Premiere」のアップデートとして、カラーグレーディング作業の効率化を意識した「カラーモード」（パブリックベータ版）を公開した。 また、レビュープラットフォーム「Frame.io」にはローカルへのマウント機能が実装された。 ク