4月22日（水）「上田と女が吠える夜」ダマされやすい女と疑り深い女 生成AIによる動画やフェイクニュースなどが増え本物を見抜くリテラシーが試される時代に何かとダマされてしまう女とどんなデマにもダマされない疑り深い女が大集合！「ダマされやすい女と疑り深い女」◆SNSの認証バッジ欲しさで…偽DMへ本人確認書類を送っちゃった高橋成美◆名前バレが怖い井桁弘恵友だちには下の名前で呼ぶようにしてもらう◆レビューの