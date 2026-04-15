京都府南丹市の小学生、安達結希さん（１１）。３月２３日午前８時ごろ、父親が安達さんを車で学校のそばまで送り届けたとされています。 【現場写真】「家宅捜索」はじまる…行方不明男児の自宅周辺の様子は?（15日16時45分ごろ） 「車で登校する児童は、グラウンド横の道を通って、正面玄関から建物に入ることが多いということです」（３月２６日・記者リポート）しかし学校によりますと。 教室に安達さんの姿がない 2