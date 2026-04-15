14日（火）、V.LEAGUE MEN EAST（Vリーグ男子 東地区）の東京ヴェルディは、2025-26シーズンをもってミドルブロッカーの羽富琉偉（29）とオポジットの柳川大知（35）が現役を引退、アウトサイドヒッターの中村來太郎（21）とリベロの鈴木柊麻（21）が退団することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 現役引退を発表した羽富は茨城県出身で、2020年に千葉ZELVA（現・千葉ドット）のトライア