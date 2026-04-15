熊本県の職員が業務中に追突事故を起こしていました。熊本県によりますと、去年8月14日、業務のため阿蘇市の国道を公用車で走行していた出先機関の土木部職員が、右折しようと前方にとまっていた軽自動車に追突しました。 軽自動車に乗っていた2人が首をねんざしたということです。示談交渉の結果、県がおよそ240万円の損害賠償金を支払うことで合意しました。職員は「お盆で車や人が多く、周りに気を取られてしまった。」と