今月10日付けで熊本地検に着任した今村智仁検事正（60）が着任会見を開きました。今村検事正は鹿児島県出身で、最高検検事や宮崎地検検事正などを歴任し、熊本勤務は初めてです。会見で今村検事正は、不起訴理由の公表について、「国民の知る権利と事件関係者のプライバシー保護の両者のバランスを見ながら、適切な対応を取っていきたい。」と話しました。