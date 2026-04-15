◇プロ野球 パ・リーグ ロッテ9-7日本ハム(15日、ZOZOマリンスタジアム)ロッテの西川史礁選手が4打数4安打5打点の活躍で勝利に貢献しました。西川選手は初回、無死1塁の場面でライト前へヒットを放つと、相手の送球ミスの間にランナーがかえりロッテが先制点を挙げます。さらに3点を追う3回にはランナー1塁2塁で第2打席を迎えるとスリーランホームランを放ち、同点に追いつきました。4回には藤原恭大選手のタイムリーで勝ち越すと